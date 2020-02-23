Роухани сравнил санкции США с коронавирусом

Президент Ирана Хасан Роухани сравнил санкции США против Тегерана с коронавирусом.

«Санкции США – как коронавирус, страха от них больше, чем показывает реальность», – передает РИА «Новости» слова Роухани на встрече с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

В Иране на данный момент 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Глава министерства здравоохранения Ирана Саид Намаки, говоря о том, как вирус мог попасть в страну, сообщил, что один из уже скончавшихся от коронавируса жителей Кума ездил в Китай в момент вспышки заболевания там.

В Иране в связи с распространением коронавируса сообщили о закрытии учебных заведений в ряде провинций страны, также были отменены культурные мероприятия, а некоторые спортивные соревнования пройдут без зрителей.

Ранее в Иране предположили распространение коронавируса по всем городам страны.

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