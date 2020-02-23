Названы самые мужественные города СНГ

Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, следует из данных исследования портала ТурСтат.

Портал провел исследование, узнав мнение более 5 тыс. пользователей на тему: в каком городе России и СНГ «самые мужественные мужчины», передает РИА «Новости».

В десятку, помимо российской столицы, вошли Екатеринбург (11% проголосовавших), Минск (10%), Ростов-на-Дону (9%), Краснодар (8%), Челябинск (6%), Санкт-Петербург (5%), Казань и Уфа (по 4%) и Нур-Султан (3%).