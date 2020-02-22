Офис Зеленского отреагировал на слова Путина о «растаскивании» России и Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что объединения усилий России и Украины стараются не допустить те страны, которым невыгодно появление «глобального конкурента» в Европе и всем мире.

«Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров», – говорится в заявлении офиса Зеленского, текст которого передает ТАСС со ссылкой на газету Washington Examiner.

«Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», – отметили в пресс-службе президента Украины.

Напомним, президент России в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что сотрудничество России и Украины создает глобального конкурента в Европе и мире, которое невыгодно ряду стран. Поэтому, объяснял глава государства, будут предприниматься усилия, чтобы «растаскивать» Россию и Украину.

Представители Зеленского также прокомментировали слова Путина о том, что расколом на Украине православную церковь «разрезали по живому».

«На Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение православной церкви Украины было исключительно решением людей, инициируемое конгрегацией, в соответствии с правилами церкви и законодательно подтвержденное церковным документом, томосом», – утверждают в офисе Зеленского.

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) возникла в Киеве на основе двух раскольнических структур – Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата. Русская и Украинская православные церкви не признали каноничность новой церковной структуры. В Русской православной церкви «ПЦУ» расшифровывают как «Политическая церковь Украины».