Власти Пензы начали расследование конфликта вице-премьера с сотрудником ГИБДД

Правительство Пензенской области начало расследование после появления данных о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, якобы устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Черемушкина сообщила, что об инциденте доложено губернатору, «назначено служебное расследование, по итогам которого будет принято решение», передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что инспектор ГИБДД составил в отношении женщины-водителя протокол об отстранении от управления автомобилем из-за наличия признаков алкогольного опьянения. После он предложил ей пройти освидетельствование на алкотестере, но та молча вышла из автопатруля.

В это время похожий на Беспалова человек на повышенных тонах потребовал от сотрудника ГИБДД представиться и попытался встать между ним и водителем. Инспектор ДПС попросил мужчину отступить и предупредил, что может задержать его.

Напомним, в 2019 году крымский министр подрался с сотрудником ГИБДД.