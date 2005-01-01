Крымский министр подрался с сотрудником ГИБДД

В Ростовской области произошла потасовка между министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым и сотрудником ДПС, сообщили в СМИ.

Как пишет ростовский портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в МВД, 25 февраля возле Аксайского моста Храмова остановили сотрудники ГИБДД, когда министр перегонял из Москвы новый автомобиль. Правоохранители попросили Храмова сдать тест на наличие в крови наркотиков и алкоголя, но тот категорически отказался. В результате между министром и «гаишниками» возник конфликт.

По информации «Интерфакса», во время составления протокола Храмов пытался пройти в служебное помещение Центра управления нарядами, а после требований покинуть его несколько раз ударил сотрудника ГИБДД. Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка.