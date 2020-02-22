Boeing подтвердила покупку в России устройства для космического корабля

Одно из устройств для пилотируемого космического корабля Starliner изготавливается в России, сообщила компания Boeing.

Речь идет о блоке преобразования питания. Его изготавливает ЗАО «Орбита» в Воронеже. Данное устройство «позволяет Starliner получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней», передает РИА «Новости».

В Boeing пояснили, что этот преобразователь используется на МКС уже 20 лет. Для Starliner массу устройства уменьшили.

Преобразователь ЗАО «Орбита» был выбран благодаря надежности.

Об использовании Starliner российской продукции сообщал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

20 декабря Starliner стартовал в беспилотном режиме к МКС. Предполагалось, что он пробудет восемь дней на орбите, но позже стало известно о его нештатном выведении на орбиту. В итоге Starliner истратил слишком много топлива и не смог лететь дальше.

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