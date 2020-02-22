Эксперт: Поправки в Конституцию о запретах для чиновников избавляют от конфликтов интересов

Запрет для российских чиновников на иностранное гражданство и активы снимает потенциальные конфликты интересов, сказал газете ВЗГЛЯД правовед Вадим Виноградов. В обсуждаемых конституционных поправках для чиновников различного уровня предлагается запретить иметь иностранные активы, счета, виды на жительства.

Председатель совета директоров некоммерческого фонда «Центр содействия законотворчеству» Вадим Виноградов приветствовал предложения запретить российским чиновникам обладать иностранными активами и гражданством другой страны.

«Устанавливается целый ряд ограничений. Прежде всего они связаны с наличием у чиновников иностранного гражданства и вида на жительство, что мы можем рассматривать как устойчивую правовую связь между российскими чиновниками и иностранным государством. В большинстве своем эти требования содержатся в действующем законодательстве, но сейчас переносятся на конституционный уровень, чтобы придать им большую значимость и правовую устойчивость. Потом уже изменить федеральным законом эти требования будет невозможно», – сказал Виноградов.

По его словам, подобные конституционные ограничения направлены «на снятие потенциального конфликта интересов у чиновника, как, с одной стороны, лица, представляющего Российскую Федерацию, а с другой, – иностранного гражданина или лица, который имеет какую-то связь с иностранным государством. «Такая устойчивая связь у российского чиновника с иностранным государством напрямую оказывает влияние на безопасность и на суверенитет. И может оказывать непосредственное или опосредованное влияние на принимаемые чиновником решения в России», – пояснил юрист.

Собеседник добавил, что чиновники с зарубежным гражданством могут платить налоги в другой стране, проявлять лояльность этому государству. «Отсюда возможны любые конфликты интересов. Эти конституционные нормы направлены на то, чтобы избегать таких конфликтов», – подытожил Вадим Виноградов.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал запретить двойное гражданство для чиновников. Кроме того, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова предложила внести в Основной закон поправку о запрете для федерального омбудсмена любого гражданства, кроме российского. ОНФ Ростовской области предложил также распространить запрет на двойное гражданство и на супругов высокопоставленных чиновников.