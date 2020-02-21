Украина запретила въезд приехавшим для проведения тренингов россиянам

Украина запретила въезд на три года трем гражданам России, которые посетили эту страну для проведения тренингов.

На сайте госпогранслужбы Украины сообщается, что россиянин прилетел рейсом из Минска «и отметил, что следует с деловой целью по приглашению одной организации проводить тренинги и занятия со слушателями».

В ходе пограничного контроля было установлено, что прибывший лектор якобы «сотрудничает с политическими силами России и баллотировался от партии (Владимира) Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны».

Отмечается, что он читал лекции по этой теме в Крыму.

Также рейсом из Минска прилетел россиянин 1986 года рождения, «который тоже ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях».

«В биографии этого «СММ-тренера» также нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма. Вердикт – рейс на Минск и запрет въезда на Украину на три года», – добавили в пресс-службе украинского ведомства.

Кроме того, на Украину не пустили россиянку 1980 года рождения, которая тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Она не смогла пересечь границу, так как «ее цель поездки и имеющиеся подтверждения не убедили охранников границы». Отмечается, что «женщина занимает должность в запрещенном на Украине интернет-ресурсе».

Ранее на границе Украины задержали «гражданина СССР».

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