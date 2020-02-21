Стала известна реакция Макрона на скандал из-за Павленского

Официально президент Франции Эммануэль Макрон никак не комментировал скандал со своим соратником Бенжаменом Гриво, который после публикации интимных видео вынужден был снять свою кандидатуру на пост мэра Парижа. Однако в кулуарах французский лидер не смог сдержать своего возмущения, пишет Valeurs Actuelles.

В приватной беседе Макрон не упустил возможности высмеять «сомнительную карьеру в кино» бывшего кандидата на пост мэра от партии «Вперед, Республика!», передает ИноТВ содержание публикации французского издания.

Как сообщает Le Canard enchainé, первой реакцией президента Франции на скандал с публикацией сексуального видео стало сильное раздражение. «Что за чушь! Как он мог такое сделать? Есть вещи, которые больше нельзя делать, являясь публичным человеком», – приводятся слова Макрона в публикации.

В статье говорится, что многие французские политики осудили действия россиянина Петра Павленского, выложившего в Сеть скандальное видео, однако некоторые, напротив, критикуют Бенжамена Гриво. Так, по словам Сержа Жюли, сооснователя газеты Libération, политическому деятелю в эпоху соцсетей «нужно быть осторожным». «Тот, кто неосторожен, болван, а Гриво – болван», – сказал он.

Напомним, Павленского задержали во Франции на прошлой неделе. Акциониста призвали выдворить из страны, лишив убежища.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.