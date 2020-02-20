Израиль и Палестина отменили взаимные санкции по сельхозпродукции

Правительства Израиля и Палестины договорились об отмене санкций друг против друга на поставки сельскохозяйственной продукции.

«Министр обороны Нафтали Беннет сообщил в четверг о том, что возобновятся поставки сельхозпродукции из Палестинской автономии в Израиль, а палестинская администрация заявила, что снимает запрет на ввоз израильских телят», – сообщило израильское агентство Ynet, передает РИА «Новости».

Отмена санкций произошла после переговоров между сторонами, на них Израиль представлял координатор правительства страны на палестинских территориях генерал-майор Камиль Абу-Рукун.

Ранее президент США Дональд Трамп представил «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Палестина отвергла предложение США, заявив о разрыве отношений с Вашингтоном.