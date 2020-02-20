Задержанного за нападение на таксиста полицейского уволили в Москве

Московский полицейский, задержанный по подозрению в нападении и грабеже таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщили в ГУМВД Москвы.

Сотруднику полиции отдельной роты ППСП ОМВД России по столичному району Выхино-Жулебино предъявили обвинение в разбойном нападении на водителя такси и умышленном повреждении имущества, сообщили в подмосковном ГСУ СК, передает РИА «Новости».

Согласно версии следствия, полицейский и его знакомый в состоянии алкогольного опьянения избили таксиста, который вез их. Они похитили у него 10 тыс. рублей и разбили стекло автомобиля. Обвиняемых поместили под домашний арест.

«Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – подчеркнули в ГУМВД.

Там добавили, что полицейский в тот день находился в свободное от службы время в гражданской одежде.

В октябре 2019 года пьяный полицейский в Рязани насмерть сбил человека на переходе.