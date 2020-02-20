Названа возможная причина смерти переболевшего ОРВИ китайца под Курском

Гражданина Китая, приехавшего в Курскую область в конце 2019 года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его же соотечественники, сообщает следственное управление СК по региону.

Сообщение об обнаружении тела 45-летнего гражданина КНР в комнате общежития в Железногорске поступило днем в среду, говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, после выписки из больницы мужчина вернулся в комнату общежития, в которой он жил один. Общежитие расположено на закрытой территории предприятия, в нем проживали еще не менее 40 граждан КНР.

«Тело мужчины было обнаружено с проникающим ранением шеи. На теле погибшего обнаружены ножницы», – сообщили следователи.

Среди основных версий рассматривается «преступление на бытовой почве», совершенное «земляками погибшего».

О смерти переболевшего ОРВИ китайца после выписки из больницы в Железногорске в среду сообщили местные СМИ. Информация вызвала резонанс.

По данным администрации области, гражданин прибыл из КНР в Железногорск в составе группы из 43 человек для работы на предприятии по пошиву обуви. С 13 по 17 февраля мужчина находился в больнице с подозрением на ОРВИ и был выписан оттуда, когда выздоровел, передает РИА «Новости».

Позднее, 19 февраля, мужчину обнаружили с признаками насильственной смерти. Областные власти подчеркивали, что смерть «не связана с вирусами», погибший не был болен коронавирусом.

Между тем число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки сократилось в четыре раза.

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