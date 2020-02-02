В Российском еврейском конгрессе оценили идею упоминания Бога в Конституции

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер прокомментировал инициативу патриарха Кирилла об упоминании Бога в Конституции.

«В Конституцию хорошо бы включать термины, по которым у большинства граждан России одинаковое понимание. Под словом «бог» патриарх понимает одно, муфтий понимает немножко другое, раввин понимает немножко третье, а буддист, атеист или агностик понимает что-то третье, четвёртое, пятое. А все эти люди - граждане России. Поэтому это достаточно будет разным толкование. А Конституция должна быть одинаковая для всех», – сказал Каннер в интервью «Говорит Москва».

По его мнению, обсуждать стоит конкретные предложения по изменению Конституции.

«Какие конкретные формулировки будут и как это будут применять – это другой вопрос. Если что-то говорить, то нужно давать конкретную поправку», – сказал он.

Каннер выразил уверенность, что существующие на данный момент конституции регулируют не только социальное взаимодействие в соответствии с конфессиональными канонами и моралью, но и «приближают человека к Богу».

«Вообще-то все конституции в мире сделаны для того, чтобы приблизить человека к Богу и поведение человеческое к тому, как это предписано большинством религий. Многие конституции о том, как мораль сформулирована в понятных юридически для людей терминах. Вся Конституция о приближении человека к богу: чтобы человек вел себя понятно, и государство и общество могло функционировать в интересах каждого человека. То, что она должна соответствовать канонам большинства религий, не противоречить им, по крайней мере – это да. Нужно ли упоминать о боге – не знаю, нужно обсуждать формулировки», – заключил президент конгресса.

Накануне патриарх Кирилл предложил включить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге, напомнив при этом о строчке «Богом хранимая родная земля» в тексте российского гимна.

Эту идею отправили на обсуждение рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон.