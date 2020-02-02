В США назвали пять самых грозных видов советского вооружения

Американский журнал National Interest составил рейтинг самого грозного оружия, разработанного и произведенного в СССР.

На первом месте – сконструированный в 1947 году автомат Калашникова. Автор статьи считает основным преимуществом АК-47 относительно небольшой вес и простота сборки и использования, передает РИА «Новости».

На втором месте – подводный ракетный крейсер класса «Тайфун», который в три раза превышал американские ударные субмарины класса «Лос-Анджелес», а также был на 10 тыс. тонн тяжелее других подобных подлодок.

Третье место в рейтинге у танка Т-55, который сочетал огневую мощь, высокий уровень защиты и мобильность.

Четвертое место отдано стратегическому бомбардировщику Ту-160, который известен как «Белый лебедь». Автор статьи указывает на его способность действовать ночью и в сложных метеоусловиях. Также он может нести 22 тонны боеприпасов, в том числе крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Пятое место – у 122-миллиметровой буксируемой гаубицы образца 1938 года, которая поражала цели на расстоянии до 11,8 километра и выпускала пять-шесть 21-килограммовых фугасных снарядов в минуту. Гаубица была проста и недорога в производстве, однако обладала большой мощью.

Ранее National Interest назвало главные преимущества пистолетов российского производства.

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