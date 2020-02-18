Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали «национальной катастрофой», заявил протоиерей Дмитрий Смирнов.

По мнению Смирнова, «командирами корабля, который плывет по житейскому морю» должны быть мужчины. Однако сейчас некоторые из них «не могут женщину защитить, прокормить, одеть, а некоторые еще смеют руку поднимать», передает РИА «Новости».

«Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. <…> Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», – заявил Смирнов в пресс-центре НСН.

Протоиерей добавил, что выступает на стороне женщин. Так, по словам Смирнова, в его фразе о «проститутках» не было ничего оскорбительного, так как это слово является литературным.

«И начал я с того, что проблемы у нас в мужчинах. Каждая женщина нормальная, она мечтает о настоящем рыцаре», – заключил священнослужитель.

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Ранее священнослужитель сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Многие сочли это высказывание оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам.

Также священнослужитель заявил, что СМИ исказили его слова о недопустимости гражданского брака. При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии посоветовали протоиерею правильно употреблять термины.