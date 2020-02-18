Газпром и Монголия обсудили создание рабочей группы по вопросу поставок газа в Китай

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и посол Монголии в России Дуламсурэнгийн Даваа в ходе рабочей встречи обсудили вопросы, связанные с поставками газа в Китай через территорию Монголии, сообщили в компании.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с возможной реализацией проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В частности, речь шла о создании совместной рабочей группы для проработки проекта», – говорится в сообщении на сайте Газпрома.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин поручил изучить возможность строительства газопровода через Монголию в Китай с участием представителей трех стран.

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