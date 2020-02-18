Олимпийскую чемпионку Сотникову госпитализировали в Москве

Чемпионка Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в московскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова, спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии.

В больнице не уточнили диагноз спортсменки, и не сказали, в каком она состоянии, передает РИА «Новости».

Тренер фигуристки Елена Буянова сообщила ТАСС, что девушке провели плановую операцию.

«Ничего экстренного. Все в порядке», – сказала Буянова.

Сотникова завоевала золотую медаль в Сочи, она также является двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

В то же время телеканал РЕН-ТВ сообщил, что у спортсменки якобы диагностировали дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника.

В сентябре 2019 года семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер был тайно госпитализирован в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы из-за проблем с сердцем.