Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

Второй кассационный суд оставил без изменения приговор экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 годам колонии за получение взяток.

«Кассационную жалобу защиты и кассационное представление прокуратуры оставить без удовлетворения», – приводит слова судьи ТАСС.

Защита Захарченко просила отменить приговор и оправдать экс-полковника. Прокуратура просила отменить приговор в части оправдания по одному эпизоду взятки и вернуть дело на новое рассмотрение.

Тем временем сам Захарченко, отбывающий срок в ИК-5 в Мордовии, заявил, что может стать портным в колонии.

«Я вышел из ШИЗО и узнал новость, что идет согласование, чтобы я был швеей. У меня, правда, жуткая аллергия. Я бы хотел выучится на электрика, а больше хотел бы стать поваром, но меня не берут, вдруг я потолстею там», – сказал Захарченко по видеосвязи из колонии.

Приговор Захарченко был вынесен 10 июня. Его обвиняли в получении взяток, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет колонии.

Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. В ноябре его перевели в мордовскую колонию.

14 января сообщалось, что Захарченко, отбывающий наказание в исправительной колонии №5 в Мордовии, подрался с другим заключенным. В феврале Захарченко вновь ввязался в драку.