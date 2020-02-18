Студентке пригрозили отчислением за отказ носить юбку в холода в Челябинске

В Челябинске студентке железнодорожного колледжа пригрозили отчислением после того, как она отказалась носить юбку в холода, сообщают СМИ.

Девушка учится на втором курсе железнодорожного отделения №2 профессионального колледжа в Ленинском районе. Со слов ее матери, носить брюки запретил руководитель отделения Сергей Смородин, передает 74.ru.

«Изначально нам говорили, что девочки должны ходить в юбочках, но ближе к зиме мы подняли этот вопрос – на улице холодина, какие юбочки? В колледже переодеваться негде. В итоге разрешили ходить в брюках. Но потом Смородину (руководитель отделения – прим. ВЗГЛЯД) это не понравилось, и он начал девчонок «прижимать», – рассказала мама студентки.

Мать студентки заявила также, что 4 февраля на линейке Смородин заметил, что ее дочь в брюках, стал отчитывать ее и пригрозил отчислением.

«Говорит: «Лиза, я тебя отчислю, если ты не будешь ходить в юбке в колледж». Но дело в том, что распоряжения насчет юбок устные, ни в каких локальных актах не прописано, что девочки обязаны ходить в юбках», – отметила мать девушки.

Сам Смородин пояснил, что ему пришлось отменить брюки в колледже по соображениям профилактики травматизма среди учащихся.

«Я разрешил девочкам на зимнее время носить брючки классического стиля, поступил, как дед, наверное. Потом я отменил свое решение, на это были причины – некоторые девочки начали не такие брюки носить, обтягивающие. Я до этого просил: «Девочки, не надо этого делать, у нас парней много». И тут я отменил свое решение, сказал: «Ходите в юбках», а мама теперь пишет, что это личный конфликт», – пояснил Смородин.

Женщина пожаловалась на произошедшее в Министерство образования, Роспотребнадзор, прокуратуру и в другие ведомства.

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