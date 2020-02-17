Всемирный русский народный собор предложил решение проблемы демографии

Только при росте религиозности и веры будет решаться демографическая проблема, заявил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

«Считаю, что глупо и наивно планировать: «Буду рожать, когда у меня будет такая-то квартира, машина». Если Господь посылает человеку детей, значит, обеспечит их пропитанием, а тебя – работой», – приводит его слова РИА «Новости».

Малофеев считает, что верующего от неверующего отличает «именно полагание на волю Божию, а не на свою». «Рассуждая «может, не сейчас», мы берем на себя функцию Бога», – пояснил он.

По его словам, то, что многодетные живут в бедности, является «для страны позором».

Также Малофеев высказался за то, чтобы все традиционные конфессии должны быть обозначены в Конституции России.

Замглавы ВРНС считает, что в России следует изменить работу телеканалов и Фонда кино. «Телесериалы, фильмы, клипы – с телеэкранов должно уйти все, что противоречит идеям традиционной семьи и многодетности: реклама содержанок, разводов, абортов», – призвал он. Малофеев подчеркнул, что по телевизору молодые люди должны видеть «здоровые ролевые семейные модели поведения», которые будут демонстрировать известные люди.

Многодетность необходимо сделать модной, а «мать-домохозяйка должна быть в обществе окружена заботой и уважением», сказал Малофеев.

«Мы бы хотели, чтобы были внесены изменения в регулирующие отрасль (культуры) документы. Сейчас они не отражают меры поддержки семьи, о которых сказал президент (в послании к Федеральному собранию в январе 2020 года)», – уточнил представитель ВРНС.

Кроме того, он призвал изменить редакционную политику СМИ так, чтобы им было запрещено дискредитировать семью. Малофеев привел в пример случаи, когда средства массовой информации «раскручивают историю про девочку, которую мать заперла на балконе, или про голодавшего ребенка».

«Что из этого следует? Нужно забрать детей в детские дома, потому что родители не справляются, или читатели должны подумать, что лучше бы она не рожала? Или аудитория просто получит пример жестокого обращения к детям?» – задается вопросом он.

Малофеев призвал писать об успехах многодетных семей и не стремиться к тому, чтобы «собирать хайп». «Всем понятно, что речь идет о рейтингах, что люди, к сожалению, любят «погорячее», но мы все равно должны стараться», – заключил он.

Ранее патриарх Кирилл, председатель Всемирного русского народного собора, призвал верующих к труду и молитве, чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге.

В Кремле отметили, что все дискуссии по теме изменения Основного закона ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон обсудит инициативу патриарха Кирилла об упоминании Бога.

Газета ВЗГЛЯД писала, в каких странах Бог упоминается в Конституции.