Запланирован полет инспекторов США, Эстонии и Литвы над Россией и Белоруссией

Инспекторы США, Эстонии и Литвы выполнят наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии, сообщил глава национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет на шведском самолете наблюдения СААБ-340 будет осуществлен в период с 17 по 21 февраля в рамках Договора по открытому небу. Самолет взлетит с аэродрома Кубинка и будет двигаться по согласованному маршруту, пишет «Красная звезда».

На борту самолета будут находиться представители России, которые проследят, чтобы инспекторы США, Эстонии и Литвы не нарушали согласованные параметры полета и не использовали непредусмотренную договором аппаратуру.

В тот же период Россия проведет наблюдательный полет над Грецией на своем самолете наблюдения Ан-30Б.

Напомним, Россия предупредила, что в случае выхода США из договора ей придется предпринять ответные шаги.