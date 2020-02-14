Сбербанк проверит сообщения об утечке данных клиентов

Администрация Сбербанка проверит сообщения СМИ об утечке данных клиентов на теневой рынок, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Ежедневно в сети появляются десятки сообщений с предложением продать базы данных клиентов различных банков и компаний. Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идет речь в публикации. Там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015-2016 годам», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Сбербанк не являлся источником утечки этих данных, передает ТАСС.

Отметим, что это уже не первый подобный случай утечки данных. В октябре стало известно об утечке данных о порядка 60 млн кредитных карт Сбербанка. В Сбербанке подтвердили, что расследуют утечку персональных данных клиентов, однако, по версии банка, она коснулась лишь 200 клиентов организации.

Позже полицейские задержали сотрудника «Национальной службы взысканий», которого заподозрили в хищениях персональных данных клиентов нескольких банков.

В ноябре глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает себя виноватым в произошедшей утечке данных клиентов.