Россия начала модернизацию алжирских Су-24

Первые шесть алжирских фронтовых бомбардировщиков Су-24 проходят модернизацию на авиаремонтном заводе № 514 в Ржеве.

Как сообщает специализированный портал MENA Defence, самолеты будут модернизированы до уровня Су-24М2. В частности, на них установят авиационный прицельно-навигационный комплекс СВП-24 (специализированная вычислительная подсистема) компании «Гефест и Т», позволяющий добиваться высокой точности поражения наземных целей при использовании относительно дешевых неуправляемых авиационных боеприпасов, передает ТАСС.

В составе ВВС Алжира насчитывается свыше 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24.

В феврале 2019 года в Алжире разбился самолет-разведчик Су-24МР, судно упало на сельскохозяйственную территорию, в катастрофе погибли два пилота.

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