В Алжире потерпел крушение Су-24

В Алжире разбился самолет-разведчик Су-24МР, сообщают СМИ.

Машина, принадлежавшая ВВС Алжира, потерпела крушение в среду в провинции Тиарет, передает «Интерфакс».

Сообщается, что судно упало на сельскохозяйственную территорию, в катастрофе погибли два пилота. В министерстве обороны Алжира подтвердили информацию о крушении Су-24.

По одной из версий, у самолета мог отказать двигатель, из-за чего экипажу не удалось катапультироваться. Другая версия – пилоты не смогли сориентироваться в условиях вечернего времени.

Во вторник, 12 февраля, в Индии разбился истребитель-бомбардировщик МиГ-27, упавший в районе полигона Покхран.

Ранее крушение потерпел истребитель военно-воздушных сил Индии «Ягуар».