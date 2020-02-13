Москвичам пообещали «фантастическую» погоду

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Прибалтийские порты теряют российские деньги

Россия заменила прибалтийские порты российскими Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских. Некогда крупнейший в регионе Рижский порт потерял в январе сразу четверть грузооборота. У Вентспилсского порта потери еще значительней. У литовской Клайпеды ситуация чуть лучше, но только за счет Белоруссии, которая не по-братски избегает российские порты. Что еще может сделать Россия для полного замещения прибалтийских портов своими?  Подробности...
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Нужно ли России снова ждать от Эрдогана «удара в спину»

Неужели России нужно снова ждать от Эрдогана «удара в спину»? Фото: Malaysia Department of Information
REUTERS
Отношения России и Турции проходят очередное испытание. И снова крепнут голоса о том, что «Эрдоган предаст» и «туркам верить нельзя». Но русско-турецкие отношения не сводятся к боям в Идлибе между сирийцами и турками, и даже к самой Сирии.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Турецкая армия в Идлибе попала в опасную западню

Эрдоган обещает без колебаний дать приказ ударить по целям, которые «представляют угрозу»Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Эрдоган заявил: Анкара готова сбивать самолеты, угрожающие безопасности турецких военных в Идлибе. С учетом того, что в этом регионе возможно появление только российской и сирийской авиации, это можно расценивать как прямую угрозу Москве и Дамаску. Но в реальности положение турецких войск в Идлибе таково, что даже истощенная годами войны армия Асада может нанести по ним сокрушительный удар. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Провал импичмента Дональда Трампа вызвал нешуточный перепуг в Киеве. Победа Трампа на президентских выборах стоила президентского поста Петру Порошенко, а его успех в борьбе с демократами может существенно поменять статус Зеленского. Подробности...
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Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

Михаил Магид, публицист
Конфликт в Сирии подошел к развилке. Подошли к развилке и российско-турецкие отношения. В ближайшие недели мы увидим, усилится ли охлаждение между двумя государствами или они смогут разрешить противоречия. Подробности...
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США перехватывают у России религиозную повестку

Сергей Худиев, публицист, богослов
Свобода вероисповедания, если мы будем уважать ее у себя дома, не принесет нам вреда – напротив, откроет огромные возможности для влияния на ситуацию в мире. Если мы уйдем с этого поля – точно проиграем. Подробности...
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              Москвичам пообещали «фантастическую» погоду

              13 февраля 2020, 08:51

              Текст: Ольга Никитина

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              В выходные в западные регионы России придет мощный атлантический циклон, который к понедельнику доберется до Москвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

              Вильфанд сообщил ТАСС, что в настоящее время над Атлантикой развивается циклон, «по своему давлению супертропический».

              «Такое редко встретишь даже в тропиках, где они бывают. Давление невероятно низкое – 930-935 гектопаскалей [697,5-701,3 мм ртутного столба в эпицентре циклона]. По некоторым прогнозам, будет и менее 930 гектопаскалей», – сообщил он.

              «Это фантастически. Наша территория начнет его ощущать уже в выходные, в первую очередь западные регионы. Их ждет усиление ветра», – отметил Вильфанд.

              По его словам, в Москве резко изменится погода, усилится ветер, упадет атмосферное давление.

              Между тем заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила «Российской газете», что температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.

              По ее словам, немного теплее, чем обычно, может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала. Около климатической нормы температура ожидается на Чукотке, Камчатке, Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На остальной части Дальнего Востока будет теплее нормы примерно на один градус.

              В Москве, по данным синоптиков, температура также ожидается около нормы и чуть выше. По ночам возможны заморозки до минус 5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 6.

              Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на четверг.

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