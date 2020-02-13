В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут 3 градуса ниже ноля, ожидается небольшой снег. К обеду температура воздуха поднимется до минус одного градуса, а к вечеру потеплеет до ноля. Во второй половине дня также возможны небольшие осадки. Ветер прогнозируется южный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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