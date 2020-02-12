Семью в Татарстане заподозрили в истязании детей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Набережных Челнов и ее сожителя, подозреваемых в систематических истязаниях четверых детей, сообщили в региональном СК.

«Следственными органами ... возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Набережные Челны и ее 25-летнего сожителя. Они подозреваются в совершении преступления по статье «истязание», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По версии следствия, с декабря 2019 года подозреваемые без причин систематически наносили побои четверым проживавшим с ними детям 2004, 2007, 2012 и 2019 годов рождения, трое из которых были от первого брака женщины, четвертый – общий. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили соседи.

Сейчас младший ребенок изъят из семьи, остальные переданы родному отцу. Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Напомним, в январе отчим под Пермью заставлял пасынка стоять в углу на макаронах.