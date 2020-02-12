Главного саентолога Петербурга отдали под суд

Невский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении руководителей и участников саентологической церкви Петербурга Ивана Мацицкого, Сахиба Алиева, Галины Шуриновой, Анастасии Терентьевой и Констанции Есаулковой, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе сообщили, что «дело зарегистрировано в Невском суде», фигуранты в зависимости от роли каждого «обвиняются в возбуждении ненависти или вражды, незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, участии в экстремистском сообществе», передает РИА «Новости».

В июне 2017 года были арестованы руководитель саентологов Санкт-Петербурга Мацицкий, исполнительный директор организации Шуринова, начальник отдела по общим вопросам Терентьева и главбух Сахиб Алиев, а также рядовая участница организации Есаулкова.

Следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 годы более 276 млн рублей.

Дианетика и саентология (сайентология) – это религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.

В марте 2019 года сообщалось, что саентологов Москвы и Петербурга заподозрили в хищении сотен миллионов рублей.