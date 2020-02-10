В список богатейших людей России попал основатель «Комуса»

Основатель группы «Комус» Сергей Бобриков с состоянием в 800 млн долларов попал в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Его состояние оценивается в 800 млн долларов, что достаточно для того, чтобы попасть в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, передает РИА «Новости».

Компания «Комус» – комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса. Компания снабжает канцелярией, компьютерной техникой, продуктами, мебелью, товарами для упаковки и маркировки, профессиональной химией, рабочей одеждой, товарами для медицины и т.д.

Компания была открыта в 1991 году Бобриковым и его тремя приятелями сразу после окончания МГУ. Издание отмечает, что в 1992 году между ними возникли разногласия, и Бобриков выкупил их доли.

По оценкам источников Forbes, на интернет-продажи приходится до 50% оборота «Комуса», ключевыми направлениями являются розничная, оптовая торговля и обслуживание корпоративных клиентов.