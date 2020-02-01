Власти Москвы опровергли информацию о закрытии школ на карантин

Взгляд
1 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 19:16  |  vz.ru
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На российской нефти Минск заработает последние деньги

Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефтиФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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К спасению от коронавируса подключили военных

Авиация ВКС России готова эвакуировать соотечественников из любой точки мираФото: MOD Russia/Global Look Press
Российские ВКС подключатся к срочной эвакуации сограждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение поступило от президента Владимира Путина. В Минобороны выделили пять самолетов. Списки эвакуируемых составляет российское посольство в КНР. Всех прибывших поместят в карантин. Почему потребовалось подключить к эвакуации военных и с какими трудностями могут столкнуться ВКС? Подробности...
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Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом

Эрдоган впервые за последнее время обрушился с жесткой критикой на РоссиюФото: REUTERS/Umit Bektas
Турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Москва все обвинения отвергла, а эксперты считают, что воинственные заявления турецкого президента не ставят своей целью обострить отношения с Россией и рассчитаны совсем на другую аудиторию.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она, вроде бы, гражданка, а вроде, как уже и нет. Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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              Власти Москвы опровергли информацию о закрытии школ на карантин

              1 февраля 2020, 18:15

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Замруководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Гаврилов призвал не верить информации СМИ о закрытии столичных школ на карантин из-за большого числа заболевших учеников.

              «Я прошу обратить внимание, на какой источник все ссылаются. На статью газеты «Комсомольская правда» от 28 января 2011 года. Вопросы еще есть? Все взяли одну статью, не посмотрев на дату», – сказал Гаврилов, передает РИА «Новости».

              Ранее в СМИ сообщалось, что из-за большого количества заболевших детей для учеников 1-7 классов объявлен карантин.

              Отметим, что уроки были отменены в школах Забайкалья.

              Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

              На ваш взгляд

               
              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?


              Обсуждение: 46 комментариев

              Газета ВЗГЛЯД писала, что к спасению от коронавируса подключили военных.

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