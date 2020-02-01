Власти Москвы опровергли информацию о закрытии школ на карантин

Замруководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Гаврилов призвал не верить информации СМИ о закрытии столичных школ на карантин из-за большого числа заболевших учеников.

«Я прошу обратить внимание, на какой источник все ссылаются. На статью газеты «Комсомольская правда» от 28 января 2011 года. Вопросы еще есть? Все взяли одну статью, не посмотрев на дату», – сказал Гаврилов, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ сообщалось, что из-за большого количества заболевших детей для учеников 1-7 классов объявлен карантин.

Отметим, что уроки были отменены в школах Забайкалья.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

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Газета ВЗГЛЯД писала, что к спасению от коронавируса подключили военных.

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