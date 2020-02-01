Вдова разведчика Нетыксы рассказала о полученной им информации о терактах в Москве

Разведчик-нелегал, Герой России Виталий Нетыкса в ходе работы за рубежом в 1996 году узнал о том, что в Москве готовятся теракты, рассказала его вдова Тамара Нетыкса, работавшая с вместе с супругом.

Сюжет о супругах Нетыкса был показан в субботнем эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам Тамары Нетыксы, многие вещи, касающиеся их работы за границей, до сих пор остаются секретом.

«Но про некоторые вещи могу рассказать. Он (Виталий Нетыкса) получил информацию, что в Москве могли быть теракты, взрывы, это был 1996-й год», – сказала ветеран СВР.

Согласно данным, обнародованным СВР, Виталий и Тамара Нетыкса в 1978-1998 годах выполняли специальные задания в особых условиях, работая в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Вместе с мужем Тамара Нетыкса принимала непосредственное участие в выполнении ряда конкретных оперативных заданий Центра. Она зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником, работала с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач.

Также оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях. В частности, она активно задействовалась в работе с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации.

Ранее в ходе общения с журналистами Тамара Нетыкса заявила, что считает символом разведчика-нелегала, который не сломается и не предаст свою страну даже под пытками, старую детскую игрушку – солдатика, кувыркающегося вниз по деревянной лестнице и в конце концов все равно оказывающегося стоящим ровно.

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