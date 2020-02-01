Рассекреченная ветеран СВР назвала символ стойкости разведчика-нелегала

Старую детскую игрушку – солдатика, кувыркающегося вниз по деревянной лестнице и в конце концов все равно оказывающегося стоящим ровно, можно назвать символом разведчика-нелегала, который не сломается и не предаст свою страну даже под пытками, считает официально рассекреченная российская нелегальная разведчица, полковник в отставке Тамара Нетыкса.

В беседе с журналистами Тамара Нетыкса показала старую деревянную игрушку – «падающего солдатика», передает РИА «Новости».

«Это совершенно удивительная лесенка», – подчеркнула она.

Эту игрушку супругам Нетыкса подарила наставница, легендарная советская разведчица-нелегал Африка де лас Эрас. Ветеран СВР рассказала, что считала «Марью Павловну», как называли в СССР Африку де лас Эрас, своей второй матерью.

«Когда мы уезжали (работать в страну назначения), была наша последняя встреча с Марьей Павловной. Она сильно плакала», – добавила она.

Именно тогда Африка де лас Эрас подарила солдатика своим ученикам: «Она достает эту игрушку и говорит: «Вот смотрите – солдатик. Даже если ему придется упасть, и он падает, но он падает стоя – достойно».

Все время работы супругов за рубежом эта игрушка была с ними. Когда разведчики вернулись на родину, Тамара Нетыкса отдала солдатика в музей СВР.

Примером стойкости разведчика-нелегала Нетыкса назвала своего коллегу, Героя России Алексея Козлова (1934-2015). В конце 1970-х годов он получил оперативную информацию о ядерной программе ЮАР. Под давлением общественности власти этой страны вынуждены были свернуть свои исследования по созданию ядерного оружия.

В 1980 году Козлова арестовали в результате предательства перебежчика Олега Гордиевского. Козлов мужественно выдержал тяжелейшие пытки, оставаясь верным своему долгу и присяге.

В 1982 году его обменяли на 11 человек – десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР.

«Леша Козлов «упал», но он «упал стоя». Вот это символ нашего нелегала – если ты «падаешь», ты «падаешь» достойно, гордо. Только тогда ты можешь называться нелегалом. И ни в коем случае по-другому. А если ты не такой, ты не имеешь права называться нелегалом», – подчеркнула Нетыкса.

По данным, обнародованным СВР, Виталий и Тамара Нетыкса в 1978-1998 годах выполняли специальные задания, работая в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Вместе с мужем Тамара Нетыкса принимала непосредственное участие в выполнении конкретных оперативных заданий Центра. Она зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником.

Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач, оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях.

В частности, она активно задействовалась в работе с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации.

Сюжет о Тамаре Нетыксе будет показан в субботнем эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как была приоткрыта завеса тайны легендарных разведчиков-нелегалов.