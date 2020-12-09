В Хабаровском крае утвердили бюджет на 2021 год

В Хабаровском крае на заседании краевой законодательной думы утвердили бюджет региона на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Согласно принятому документу, 12 млрд рублей направит правительство Хабаровского края на реализацию национальных проектов в 2021 году, более 7 млрд из них пойдут на нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Жилье», «Безопасные и качественные дороги», передает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение регионального правительства.

Бюджет края принят с дефицитом в 7,5 млрд рублей. Общий объем доходов – 114, 9 млрд рублей. Из них 33, 2 млрд рублей – субсидии и трансферты из федерального бюджета. Расходная часть составит 122, 2 млрд рублей.

Во внеочередном заседании принимал участие врио главы региона Михаил Дегтярев. Он поблагодарил парламентариев за своевременное принятие закона в интересах жителей региона. «Уверен, что обе ветви власти в Хабаровском крае – и исполнительная, и законодательная, совместно продолжат действовать во благо людей, которые живут в нашем регионе. Наша общая цель – стабильный, растущий, процветающий край», – сказал Дегтярев.

Глава региона отметил также, что бюджет сбалансирован и социально ориентирован.

На повышение заработной платы работникам здравоохранения и учреждений социальной защиты, учителям и воспитателям детских садов предусмотрены 1,3 млрд рублей. Производится индексация социальных выплат и пособий, которая охватит 400 тыс. жителей края, в их числе получатели краевого материнского капитала. Индексация проводится впервые с 2012 года. На социальную защиту населения, спорт, здравоохранение, культуру и образование направлено 79,3 млрд рублей, что больше, чем в текущем году.

Будут активно реализовываться инвестиционные проекты, их в адресной краевой программе 80. В том числе детские сады в Циммермановке Ульчского района, в поселке Литовко Амурского района и селе имени Полины Осипенко.

Продолжится работа по переоборудованию и ремонту пищеблоков в 59 школах региона. На это в 2021 году выделяют 55,3 млн рублей. До 100 млн рублей увеличено финансирование проектов ТОС. Такая же сумма предусмотрена на благоустройство дворов.

Рост траншей и целевых субсидий из федерального бюджета произошел благодаря Михаила Дегтяреву, задействовавшему свой потенциал для получения Хабаровским краем дополнительных преференций, отмечает издание.

«План первоочередных действий по восстановлению экономики нами также принят. Самое главное, на что мы ориентируем министров краевого правительства в следующем году – взаимодействие с федеральными коллегами. Продолжим работу по включению наших краевых объектов в федеральные программы – по дорогам, по ремонту и строительству новых школ, по поддержке объектов культуры, по обновлению парка самолетов региональной авиакомпании. Предварительно согласованное софинансирование из федерального бюджета уже превышает идентичный показатель 2020 года на 12%. В течение финансового года, как правило, эти позиции еще пересматриваются в сторону увеличения. Мы приложим все необходимые усилия для этого – коммуникация с федеральным центром отлажена», – подчеркнул глава региона.