Путин заявил об эффективности мер поддержки бизнеса в условиях пандемии

Меры поддержки бизнеса в России в условиях пандемии коронавируса в целом сработали, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он напомнил, что власти в период пандемии приняли «целый набор мер поддержки бизнеса, и исходили при этом из базового критерия – поддерживать прежде всего те компании и предпринимателей, которые готовы нести ответственность за свои трудовые коллективы и за сохранение занятости», передает РИА «Новости».



«И должен сказать прямо, такой подход во многом позволил минимизировать негативное влияние вынужденных ограничительных мер на рынок труда. Повторю, в целом эти меры сработали», – подчеркнул Путин.

Российский лидер потребовал при принятии решений в сфере экономики учитывать интересы российского бизнеса. «Все принимаемые меры должны быть тщательно изучены. Надо учесть их влияние и на текущую работу бизнеса, и на его планы по развитию. И, конечно, самое главное – это интересы и благополучие наших граждан. Поэтому все решения должны быть сбалансированными и, еще раз хочу это подчеркнуть, своевременными», – сказал Путин.

Затронул глава государства также и вопрос безработицы. По словам Путина, рост безработицы является ключевым вызовом не только для России, но и для других стран. «Высокая безработица – один из ключевых вызовов сегодняшнего дня не только для нашей страны, а для практически всего мира. Это серьезный негативный фактор для доходов в данном случае российских семей», – отметил Путин, добавив, что в ноябре наметились признаки ухудшения ситуации на рынке труда.



«Хотел бы услышать сегодня, какие дополнительные решения – если вы считаете, что дополнительные решения нужны, – предлагаются для улучшения ситуации на рынке труда, какие механизмы и инструменты нужно задействовать здесь», – обратился президент к правительству. По словам президента, снижение безработицы в России идет, но пока медленно, эти темпы недостаточны.

«Доходы – понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица (…), но что делать с другими показателями, в частности с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания?» – задал вопрос президент.

Ранее Путин заявил, что рост стоимости продуктов в России связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые и не связан с пандемией. Также президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.