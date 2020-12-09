Аксенов пригрозил уволить замеченных на новогодних корпоративах чиновников

Крымские чиновники, которых заметят на новогодних заявил глава республики Сергей Аксенов.

«По должностным лицам будут сразу решения приняты вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего. С учетом того, что человек, который должен быть в контроле, сам не является примером и показывает пример в другую сторону. С депутатским корпусом отдельно, вплоть до исключения из партии такая же ситуация», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.

Он отметил, что вычислять нарушителей будут, в том числе, в социальных сетях. «Мы, с одной стороны, боремся, а вы собираетесь на гулянку пойти, а потом прийти и сказать: «ну вот мы все заразились». Все замеченные с доказательной базой – с фото- и видеофиксацией – а здесь, я думаю, проблем не будет, потому что если кто-то придет, всех сфотографируют», – отметил Аксенов.

В свою очередь министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко добавил, что в соцсетях будут отслеживать и сами факты проведения корпоративов отелями.

«Хочется ресторанам и средствам размещения напомнить, что в современном цифровом мире ничего утаить нельзя, и ваши же гости потом выложат фотографии и видео с тех мероприятий, которые будут у вас проводиться, что станет видео- и фотофиксацией, и основанием для, как минимум, приостановки деятельности, а как максимум – административной и, может быть, даже уголовной ответственности», – сказал он.

Также Аксенов заявил, что крымские отели, в которых с 20 декабря по 15 января будут проводиться новогодние корпоративы, будут лишены господдержки.

«Тех отельеров, которые будут так действовать, я телефоны из своей записной книжки удалю – смысл общаться, если тебя используют», – сказал Аксенов.

По словам главы Крыма, ситуация с распространением коронавируса в Крыму негативная. Он отметил, что за неделю увеличилось количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей – 1797 случаев заражения, 48 летальных случаев.

Ранее Аксенов сообщил, что в Крыму из-за эпидемиологической обстановки власти приняли решение отменить новогодние корпоративы.

С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение банкетов, торжеств и елок, в том числе в гостиничных комплексах и санаторно-курортных учреждениях. С 22.00 до 08.00 будет запрещена работа дискотек, караоке- клубов, кальянных, концертных и танцевальных залов. В выходные и праздничные дни запретили работу развлекательных центров.