Маск впервые поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time, состояние предпринимателя выросло на 1,6 млрд долларов и теперь составляет 144,7 миллиардов.

По данным Forbes, во вторник состояние Маска выросло на 1,6 млрд долларов и составляет 144,7 млрд долларов. При этом в рейтинге Bloomberg Billionaires Index Маск еще с конца ноября занимает вторую строчку. Согласно ему, состояние бизнесмена выросло на 1,84 млрд долларов, до 157 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Илон Маск владеет около 21% акций Tesla, которые с начала 2020 года подорожали более чем в семь раз. Во вторник котировки выросли на 1,3% в ожидании включения компании 21 декабря в расчет индекса S&P 500.

В целом первая пятерка богачей в Forbes Real-Time и BBI почти не отличается. Первое и второе места издания присваивают основателю Amazon Джеффу Безосу и Маску, пятое место – основателю Facebook Марку Цукербергу.

Расходятся в рейтингах только третье и четвертое места в рейтингах. На третьей строчке BBI стоит основатель Microsoft Билл Гейтс, на четвертой – президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно. При этом в рейтинге Forbes Арно занимает третье место, а Гейтс четвертое.

Ранее список богатейших россиян по версии журнала Forbes возглавил основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, его состояние оценивается в 22,6 млрд долларов.