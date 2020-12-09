В Росгвардии рассказали о раскрытии хищений в ведомстве

Материалы, на основании которых возбуждено уголовное дело о хищениях при закупке обмундирования для Росгвардии, были собраны собраны службой безопасности ведомства, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что военные следователи СК начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования низкого качества, ущерб мог составить 680 млн рублей. Закупки курировал бывший замглавы Росгвардии Сергей Милейко.

«В 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт. А материалы, которые по всей видимости и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы», – передает ТАСС слова Грибакина. В уголовном деле пока нет подозреваемых.

Напомним, 15 ноября бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского Кирилл Прокудин заключил сделку со следствием и дал показания на экс-замглавы Росгвардии Сергея Милейко.

Ранее стало известно, что бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве. К расследованию дела подключился департамент военной контрразведки ФСБ.

В июле 2019 года Милейко покинул пост заместителя директора Росгвардии.