Бывший офицер дал показания на экс-замглавы Росгвардии и заключил сделку со следствием

Бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского Кирилл Прокудин заключил сделку со следствием и дал показания на экс-замглавы Росгвардии Сергея Милейко.

«В рамках заключения досудебного соглашения о сотрудничестве Прокудин дал признательные показания, а также показания на Милейко. Им обоим избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что у Прокудина взято обязательство о явке.

Ранее стало известно, что бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве. К расследованию дела подключился департамент военной контрразведки ФСБ.

В июле 2019 года Милейко покинул пост заместителя директора Росгвардии.