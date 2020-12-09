Соловьев выступил с эпилогом к «страстям по борщу»

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возмущение украинцев после фразы актера и телеведущего Андрея Бочарова про «русский борщ».

«Никто в России на ваш борщ не посягает. У нас свой есть прекрасный русский борщ. А если вы не умеете варить щи, обратитесь, наши женщины вас научат», – сказал Соловьев в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Журналистка Юлия Витязева выложила этот фрагмент из программы в Telegram с подписью: «Страсти по борщу. Эпилог».

Ранее пост российского актера и телеведущего Андрея Бочарова о «русском борще» вызвал возмущение среди украинских пользователей соцсетей.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинцы борщом доказали, что они – часть русского народа.