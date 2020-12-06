Пост о русском борще возмутил украинцев

Пост российского актера и телеведущего Андрея Бочарова о «русском борще» вызвал возмущение среди украинских пользователей соцсетей.

Актер на своей странице в Facebook поделился снимком блюда. «После катка отлично заходит русский борщ», – написал он.

Пост Бочарова вызвал волну негодования со стороны украинцев. В комментариях пользователи развернули дискуссию по поводу того, кому принадлежит борщ.

«Борщ в Украине, в России щи», – написал Semyon Goloborodko.

«А сало тоже русское?» – поинтересовался Микола Шумейко.

«Вы че? Савсем долбанулись на расии? Борщ? Да шоб вы были здаровы! Приезжайте к нам сюда в Украину, и тут вам будет борщ! А тут, что вы сейчас говорите – это ваще не борщ! И даже буряка у вас нет», – заявила Людмила Мринска.

«Андрей приватизировал украинский борщ», – добавил комментатор Dmitri Klein. Один из пользователей оставил комментарий «подавись».

«Борщ может быть только УКРАИНСКИЙ», – считает Леся Герасименко. «Гадость ваши русские шашлыки, плов и борщ – ворованое вкусным не бывает», – заявила она в ответ на замечание Бочарова о том, что русский борщ очень вкусный.

«Ах-ах-ах... какая нелепая попытка потроллить украинцев... в последнее время это тренд Бочарова... московитам кровь из носу хочется легализировать [украденное] у Украины – историю, свое название, теперь вот кухню... ах-ах-ах... жалкие воришки», – заявил пользователь Валентин Семенов.

«Щи – это когда кастрюлю после украинского борща ополоснули. Вот та водичка и есть российские щи», – написал в ответ Александр Шевчук.

«Что-то намешали и в пиалу налили. Это месиво и рядом с борщом не лежало», – написал Олександр Харченко.

«Насмешил. Русский борщ – это как анекдот», – считает комментатор Олег Черненко.

Напомним, ранее украинские пользователи соцсетей возмутились тем, что в Бергамо местные повара сварили борщ российским медикам и специалистам, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Позже на Украине захотели включить в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия «Культуру приготовления украинского борща».