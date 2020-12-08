Крупнейший авиаперевозчик Украины попросил помощи у Зеленского

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), являющаяся крупнейшим авиаперевозчиком Украины, заявила об очередном сокращении сотрудников и попросила руководство страны оказать помощь.

«Сегодня МАУ и вся мировая авиация проходит тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. К сожалению, никаких мер поддержки авиационной отрасли на Украине до сегодняшнего дня украинской властью не введено», – говорится в сообщении МАУ, передает РИА «Новости».

В авиакомпании добавили, что готовится проект очередного увольнения сотрудников, которое коснется не менее 140 пилотов.

МАУ также опубликовала открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором указывает на то, что с начала пандемии была вынуждена уволить 1 тыс. сотрудников.

«Просим Вас, господин президент поручить кабинету министров Украины немедленно разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи МАУ с целью выплаты заработной платы работникам, ... профильному министерству инфраструктуры Украины совместно с министерством финансов Украины провести переговоры о рассрочке задолженности перед государственными предприятиями – аэропортом «Борисполь» и «Украэрорухом», – говорится в тексте письма.

В мае президент МАУ Евгений Дыхне сообщал, что в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, авиакомпания уволит 900 сотрудников, что составит почти треть коллектива компании