Китай выразил «сильное негодование» из-за новых санкций США

Китай «выражает сильное негодование» и осуждает санкции Вашингтона против 14 китайских парламентариев, сообщили в китайском МИДе.

«Этими действиями США серьезно нарушили основные нормы международных отношений, серьезно вмешались во внутренние дела Китая, нанесли серьезный ущерб китайско-американским отношениям, они [санкции] безрассудны и дурны. Китай выражает сильное негодование и решительно осуждает это», – передает ТАСС заявление внешнеполитического ведомства КНР. Отмечается, что замглавы МИД Китая Чжэн Цзэгуан вызвал временного поверенного в делах США в Китае Роберта Фордена и сделал серьезное представление из-за санкций Вашингтона.

Напомним, руководство Соединенных Штатов объявило санкции против членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, сообщил американский минфин. Санкции ввели против 14 граждан Китая, эти меры вводятся в связи с ситуацией вокруг Гонконга.

В ноябре президент США Дональд Трамп подписал указ о введении запрета на американские инвестиции в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. В тот же день Китай поздравил кандидата от демократов Джозефа Байдена с «победой» на американских президентских выборах. В ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая сообщалось, что Китай в ближайшем будущем намерен создавать ядерное оружие, которое не будет уступать образцам, находящимся в разработке в США и России. Трамп призвал США перестать полагаться на Китай.

В ноябре парламент Китая принял резолюцию, в соответствии с которой патриотизм является обязательным требованием ко всем членам Законодательного совета Гонконга. После этого власти Гонконга отстранили четырех оппозиционных законодателей.