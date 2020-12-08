Литва решила упразднить статус пограничной зоны на некоторых участках границы с Россией

Литва упразднит статус пограничной зоны для отдельных участков государственной границы с Калининградской областью России, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

«На территориях, где граница проходит по рекам Нямунас, Ширвинта, Шешупе, а контроль осуществляется в том числе с помощью электронных средств, решено упразднить статус пограничной зоны», – передает ТАСС слова представителя погранслужбы Гедрюса Мишутиса.

Предполагается, что это позволит уменьшить административную нагрузку и упразднить ограничения для рекреационной, хозяйственной деятельности физических лиц и юридических субъектов, а также будет способствовать развитию туризма.

Стандартная глубина пограничной зоны с особым режимом и ограничениями составляет до нескольких километров от линии границы.

«После оснащения пограничной службы современными техническими средствами слежения они в состоянии дистанционно обеспечить должный контроль, поэтому специальные ограничения можно упразднить», – пояснил Мишутис. На отдельных участках статус погранзоны будет отменен с 1 января.

Ранее погрануправление ФСБ России сообщило о том, что в Нестеровском районе Калининградской области задержан 45-летний гражданин Литвы за незаконное пересечение государственной границы России с Польшей.