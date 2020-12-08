В Ленобласти пенсионерку убили из-за 300 рублей

В Ленинградской области задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в убийстве пожилой женщины из-за денег, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

«Задержан подозреваемый в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Инцидент произошел в октябре в поселке Красный Бор. Там нашли тело 86-летней пенсионерки. 7 декабря задержали ее 18-летнего соседа.

«По версии оперативников, 19 октября он зашел в дом к своей соседке занять денег. В ходе возникшего конфликта молодой человек кочергой нанес несколько ударов пенсионерке, после чего забрал 300 рублей и покинул место преступления», – пояснили в МВД.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

Ранее в декабре в Республике Алтай муниципальный депутат застрелил бывшую жену и ее сожителя, а после попытался покончить с собой.