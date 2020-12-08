Госдеп решил защищать «ценности» НАТО от дезинформации

Американский госдепартамент решил профинансировать программу по борьбе с дезинформацией, направленной против Североатлантического альянса и «деятельности и ценностей» союзников блока.

Как уточняется в документе, действия со стороны ряда государственных и негосударственных субъектов «подрывают единство» альянса. В связи с этим в Госдепе заинтересованы в укреплении способностей военного блока и государств-партнёров противостоять подобным действиям. «Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО приветствует предложения проектов, направленных на повышение устойчивости стран НАТО и их союзников к кампаниям по распространению дезинформации и ложной информации», – уточняется в описании гранта, передает RT.

Так, в Госдепе «особо приветствуют» разработку соответствующих «творческих» предложений с использованием цифровых технологий и социальных сетей, проведение анализа относительно того, какие недостатки существуют в стратегиях НАТО в рассматриваемой области, а также «практические предложения» для решения существующих проблем.

Как отмечается в документе, целевая аудитория проектов – молодежь, представители сферы безопасности и обороны, политики и лица, формирующие общественное мнение. Максимальный размер одного гранта на программу «Противодействие дезинформации и ложной информации» не должен превышать 25 тыс. долларов, максимальный срок реализации программы – полтора года.

Подать заявку на получение средств могут некоммерческие, неправительственные организации, в том числе аналитические центры, а также образовательные учреждения из стран-членов НАТО и государств-партнеров.

Отметим, что в опубликованном в рамках видеоконференции глав МИД стран организации докладе говорится, что главной военной угрозой безопасности для НАТО минимум до 2030 является Россия. Следующей страной, угрожающей безопасности НАТО после России, альянс считает Китай.