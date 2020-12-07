Мясников раскритиковал предложение Онищенко о новогодних праздниках

Врач и телеведущий Александр Мясников не поддержал предложение депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко об отмене длительных новогодних каникул, которые, по мнению депутата, негативно сказываются на здоровье россиян.

«Как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно – грядущие всенародные новогодние праздники. Может быть, народный депутат спросит у народа, который его избрал: они согласны с его мнением?! О чем надо думать, чтобы в сегодняшней ситуации вот так провоцировать людей на недовольство?» – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Также врач не согласился с мнением Онищенко о том, что длинные праздники плохо влияют на экономику.

«Он последний год где был?!» – заключил Мясников.

Напомним, Онищенко предложил сократить новогодние каникулы. Он отметил, что длительное время отдыха негативно сказывается на работоспособности россиян. По его мнению, в новогодние праздники большая нагрузка выпадает на долю врачей.

Также сократить первый рабочий день после новогодних праздников предложил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив России.