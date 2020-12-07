Климатолог сказал, когда в России наступят зимы без снега

Кардинальных перемен в связи с изменением климата в России не предвидится, однако на европейской территории страны целиком бесснежные зимы можно будет ожидать в 2070-2080 годах, заявил климатолог, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Семенов сообщил, что существующие модели изменения климата на территории России при современных темпах выброса парниковых газов в атмосферу не предусматривают радикальных перемен в режимах погоды на большей части страны, передает «Ридус».

«Кардинальных изменений не предвидится. В холодный период снежный покров на территории России все равно будет оставаться. Другое дело, что он будет сокращаться. В Сибири снег зимой будет, хотя его граница отодвинется на сотню километров на север», – рассказал климатолог.

При этом жители европейской части России уже через несколько десятилетий смогут наблюдать полностью бесснежные зимы.

«Судя по прогнозам, на европейской территории России бесснежные зимы целиком можно будет ожидать где-то в 2070-2080-х годах. В 2060-х – через 30-40 лет – самое раннее», – сказал Семенов.

Ранее был определен ущерб для России от глобального потепления в Арктике к 2050 году.