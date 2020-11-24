Определен ущерб для России от глобального потепления в Арктике к 2050 году

Прямой ущерб от глобального потепления в Арктике, по прогнозам, составит от 2 до 9 трлн рублей до 2050 года, заявил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Прямого ущерба, который выражается в потере строений, то есть основных фондов, которые у нас находятся в Арктике, при самом оптимистичном прогнозе, то есть когда у нас минимальные темпы потепления – 2 трлн рублей до 2050 года. И максимальные потери, это если интенсивность потепления будет нарастать – 9 трлн рублей к 2050 году», – передает РИА «Новости» слова Крутикова на заседании в Совете Федерации, посвященном экологическому благополучию населения в Арктической зоне России.

Глава ведомства Александр Козлов отметил, что предотвращение техногенных аварий и развитие системы мониторинга окружающей среды будут основными направлениями работы для специалистов Минприроды в Арктике.

«На севере есть несколько болевых точек, к лечению которых нужно приступить. Это, конечно, недопущение технологических аварий. Комплексная система мониторинга качества окружающей среды, концепция которой сейчас разработана и утверждена правительством», – сказал Козлов.

Он также обратил внимание, что система мониторинга позволит учитывать изменение климата и предсказать опасные природные явления.

Напомним, 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

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