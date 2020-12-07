Кононенко объяснил, зачем Чубайс стрелял из пушки

Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, вероятно, выстрелил из пушки в Санкт-Петербурге для того, чтобы доказать себе и окружающим, что «умеет воспроизводить такой громкий звук», заявил газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко.

Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Он объяснил, что сделал это «в ознаменование начала новой миссии».

«У нас многие люди, которые занимают высокие должности, но при этом не могут похвастаться особенными результатами, любят стрелять. Анатолий Борисович, например, еще один из пистолета недавно стрелял. Наверное, это какая-то сублимация, какой-то способ доказать себе и окружающим, что ты молодец, раз ты умеешь воспроизводить такой громкий звук. Еще следующая стадия, это когда люди с оружием начинают фотографироваться. Вот это уже совсем клиническое проявление, как мне кажется», – говорит Кононенко.

Напомним, 4 декабря президент Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями. При этом уточняется, что он не будет госслужащим, а также не будет являться сотрудником администрации президента.