Пекин выразил Мишустину благодарность за высокую оценку аппарата «Чанъэ-5»

Китай выражает признательность за высокую оценку миссии «Чанъэ-5» со стороны международного сообщества, в том числе России, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя поздравление премьер-министра России Михаила Мишустина в адрес Пекина с успешной посадкой космического аппарата «Чанъэ-5» на поверхность Луны.

«Миссия «Чанъэ-5» удостоена внимания международного сообщества, в том числе и России. Мы хотели бы выразить свою признательность за это. В настоящее время «Чанъэ-5» находится на пути домой. Мы желаем ему счастливого пути и безопасного возвращения», – сказала Хуа Чуньин, передает ТАСС.

23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 1 декабря Китай объявил об успешной посадке зонда на Луне. На следующий день после посадки китайский зонд приступил к сбору образцов грунта, а 3 декабря завершил его.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой космического аппарата на поверхность Луны. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество Москвы и Пекина в области космоса «продолжит свое динамичное развитие».